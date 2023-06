Flere tusind til Kulturnat i strålende sol

Del via email

Butiksdrivende, foreninger, musikere, restauranter, politikere – og selvfølgelig en hel masse gæster.

De var der allesammen og fyldte gågaden godt op, da Gadekærbutikkerne traditionen tro arrangerede Kulturnat i Helsinge. Her kunne man få en snak, lytte til musik og i det hele taget få et indblik i alt det, som Helsinge har at byde på.

Solen og sommervejret tilsmilede eventet, og ifølge formand for Gadekærbutikkerne, Conny Nielsen, var der formentlig flere tusind mennesker, der lagde vejen forbi byen i løbet af aftenen:

– Det var en helt perfekt fantastisk Kulturnat, og vejret med os indtil cirka klokken 21, så blev det faktisk koldt. Men heldigvis betød det, at borgere trak ind i caféer, butikker og stadig havde en fest. At sætte antal på er altid svært, når vi ikke sælger billetter, men et slag på tasken var der 2000-3000, måske endda flere. Der var simpelthen glade mennesker alle vegne.

Der var musikalske indslag flere steder i byen under kulturnatten. Foto: Jan F. Stephan.

Vejrguderne tilsmilede kulturnatten. Foto: Jan F. Stephan.

Gribliners dansede traditionen tro linedance i gågaden. Foto: Jan F. Stephan.