– Man skal dyrke fællesskabet, selvom det er hårdt arbejde

Lystbådenes hvide master rækker op mod den blå himmel denne sommerdag på Østmolen i Gilleleje Havn, hvor skibe ligger fortøjet på rad og række. På et af disse skibe, Mama Mia, bor en familie på fem, familien Milton Wegler, for tiden. De opholder sig kun delvist i deres hjem lige nu, da de bor en stor del af året på skibet – og er netop kommet hjem fra et længere togt mellem græske øer i Middelhavet. Det gynger let, da avisens udsendte stikker hovedet ned i det lille køkken på båden, hvor der bliver bagt vafler.