I fremtiden er det ikke nødvendigvis kommunen, der står for den “blødere” velfærd

<p>Velfærden er under pres. Der kommer stadig flere ældre, flere opgaver og færre til at betale for dem. Det er blandt andet den virkelighed, som Gribskov Kommune, som kommuner i hele landet i øvrigt, ser frem mod. Derfor er det nødvendigt at finde nye løsninger for at sikre fremtidens velfærd. Én måde at få borgerne til at hjælpe til i langt større omfang.</p>