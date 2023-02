Debat: Gentofte Kino forringer vilkårene for personer med handikap

Af Charlotte Ellehøj, Springbanen 15, #4, Gentofte

Forleden var min hjælper og jeg i Gentofte Kino for at se “Meter i sekundet”. Jeg sidder i kørestol på grund af dissimileret sclerose og er derfor afhængig af at have et andet menneske med mig, når jeg skal i biografen. Stor var derfor min forundring, da jeg erfarede, at min hjælper ikke kunne komme med gratis på mit ledsagerkort. Det kostede derfor 220 kr. for mig at se denne film.

Det undrer mig, at Gentofte Kino vil diskriminere mennesker med handikap på denne måde. Jeg er kommet i biografen i mange år og har nydt godt af de gode adgangsforhold. Faktisk er Gentofte Kino, ud fra min erfaring, den mest handikapvenlige biograf i Københavnsområdet. Som konsekvens af beslutningen om at betalende gæster med handikap ikke længere må have en gratis ledsager med, må jeg for fremtiden enten betale dobbeltbillet, blive hjemme eller tage til Lyngby.

Jeg har aldrig i de 20 år jeg er kommet i biografen oplevet, at salen var fuld. Så man skulle mene, at der er plads til en hjælper ved siden af mig og at dette ikke går ud over biografens øvrige billetsalg. Tværtimod vil jeg og andre personer med et handikap vælge Gentofte Kino fra og derved formindske biografens salg af billetter.

Det er en rigtig ærgerlig beslutning, som vi er mange der er kede af.

Svar fra Gentofte Kinos biografdirektør Sune Lind Thomsen:

Charlotte har desværre ganske ret – vi har ikke længere mulighed for at tilbyde gratis billetter til ledsagere. Gentofte Kino ejer ikke de film, vi viser. Vi betaler filmselskaberne en filmlejeafgift for hver gæst, der ser med. Alle gæster skal registreres og samtlige biografer i Danmark er underlagt jævnlige anonyme kontroller. Hvis billetafregningen afviger fra det faktiske antal af publikum i salen, mister biografen leverancerne af film – så det er en ganske alvorlig affære.

Fribilletter skal ikke afregnes, men skal tælles med ved alle visninger. Og det er her, de nye vilkår og realiteter træder i kraft.

Filmselskaberne har kraftigt begrænset biografernes muligheder for at udstede fribilletter. Der gøres ikke forskel på de udstedte fribilletter, således at vi som biografer kan argumentere for, hvilke der måtte være ledsagerrelaterede fribilletter. Alle fribilletter puljes i samme pulje. Det være sig erstatningsbilletter ved tekniske problemer, konkurrencebilletter, branchebilletter, ledsagerbilletter, etc. Alle disse er nu skåret så kraftigt ned, at det bl.a. har ramt ledsagerbilletten. Opstramningen i fribilletreglerne er så markant, at vi ikke længere har mulighed for at kunne tilbyde denne service til vores kørestolsbrugere.

Vi er meget glade for vores gode adgangsforhold for kørestole, og vi prøver altid også at gøre plads også i vores foyer, vi kan bare ikke som lille biograf løfte den økonomiske byrde, det er, at vi fremadrettet skal betale fuld filmlejeafgift for ledsagere. Det er i øvrigt i den sammenhæng også værd at huske på, at Gentofte Kino, qua vores lille størrelse, betaler væsentligt mere i filmlejeafgift per billet, end de store konkurrerende biografer på markedet. De medtager nemlig en naturlig filmlejerabat grundet deres størrelse.

Heldigvis vil ledsagerne forhåbentlig dog stadig få en god biografoplevelse, på trods af egenbetalingen.