Debat: Adgang til Filmstriben er en kerneopgave for vores biblioteker

Af Signe Lautrup-Nielsen, Adolphsvej 56, Gentofte

Jeg forstår, at der skal træffes svære beslutninger og respekt for, at I i kultur-, unge- og fritidsudvalget er nogle, der tager denne opgave.

Når det er sagt, mener jeg virkelig, at udvalgets beslutning om at lukke for vores adgang til Filmstriben, er forkert. Ikke mindst fordi I også er udvalg for unge.

Jeg ser formand Anne Hjorth citeret for, at lukning kan retfærdiggøres med henvisning til, at der findes mange andre streamingtjenester – herunder DR.

Mon udvalget selv er brugere af Filmstriben? I så fald ville I vide, at det er en unik filmdatabase, som ikke kan sammenlignes med andre i Danmark.

Jeg har tre piger i alderen 17-21 år.

Jeg har brugt Filmstriben meget de seneste 10 år til at introducere dem til andre typer af film end alt det, de kan finde igen og igen på de kommercielle tjenester.

Det er den eneste indgang, vi har til at finde kvalitetsfilm fra de seneste 100 år. DR kan slet ikke være med.

Jeg er sikker på, at for rigtig mange ældre medborgere er Filmstriben også en unik adgang til ældre film, man ikke kan få adgang til nogen andre steder.

For mig selv er det en skøn mulighed for at gense kvalitetsfilm som – igen – ikke kan tilgås andre steder.

Udvalgsformanden henviser også til prioritering mellem adgang til digitale udlån på den ene side og antal medarbejdere og formidlingsaktiviteter på den anden side.

Jeg anerkender som nævnt ovenfor, at det er en svær prioritering, men jeg har svært ved at forstå, at man fravælger en ydelse, som over 8.000 borgere i Gentofte benyttede sig af sidste år.

Det er vel netop denne type adgang til dannelse, som er en af et biblioteks hovedopgaver. Og i min optik vigtigere end f.eks. foredrag – som der vel også er rigtig mange andre udbydere af. I hvert fald vigtigere, hvis prisen for f.eks. foredrag er, at der fuldstændig lukkes af for adgangen til streaming af kvalitetsfilm.

Sluttelig kan jeg slet ikke forstå, at man som en mellem-løsning forkaster en model med at reducere antallet af film, jeg som bruger har adgang til pr. måned.

Man bruger point til at leje film. Antallet kan være f.eks. 10, mens det i Gentofte Kommune har været 40. De fleste film koster fire point at låne.

En reduktion til 10 point – som jeg forstår, vil reducere udgiften med cirka 300.000 kroner – burde være en mulighed.