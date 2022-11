Seniorbofælleskab bliver 20 millioner dyrere

Del via email

Byggeriet af et nyt, alment seniorbofællesskab i Jonstrup forventes nu at blive 20 millioner kroner dyrere end oprindeligt planlagt. Af forskellige grunde blev byggeriet seks millioner kroner dyrere gennem de første faser, som var alvorligt nok. Men i sommer gik byggeriet så i stå, efter at entreprenøren gik konkurs, og nu er der kommet en overskridelse på yderligere 14 millioner kroner.