Forening på barrikaderne - frygter vilde dyr

<p>Et kommunalt projekt med store, græssende dyr på et populært naturområde har skabt borgermodstand. Modstanden er nu så stor, at den har ført til stiftelsen af en ny forening. Foreningens formål er at bevare området, som det er i dag, og det projekt vil foreningen lægge alle kræfter i at komme i mål med den kommende tid. Derfor er den første indsigelse imod projektet også allerede sendt af sted. </p>