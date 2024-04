Flere familier kæmper med at betale børnenes fritidsaktiviteter

<p>Når pengene bliver færre i husholdningen, så er børnenes fritidsaktiviteter noget af det, som er i fare for at ryge. Hos Furesø Fritidsvejledning kan de tydeligt mærke, at flere søger om tilskud end tidligere, så barnet kan gå til fodbold, svømning eller noget helt tredje. Der er efterhånden så travlt, at de to medarbejdere har svært ved at følge med. Det gælder både henvendelser om at finde den rette fritidsaktivitet og om fritidspas, der er økonomisk hjælp til at betale kontingent. </p>