Stangdennis udstiller i Rejsestalden

Gadekunsten rykker indenfor når Rejsestalden viser street art kunstneren Stangdennis´ forunderlige og skæve univers frem til 1. september. Der er gratis entré.

– Man kan helt sikkert forvente en anderledes udstilling, end man hidtil har kunnet opleve i Rejsestalden.

Sådan lyder det fra Stangdennis, gadekunstneren, der helst ikke vil kaldes kunstner, om sin udstilling i Rejsestalden. Og det er noget af et scoop for stedet, for det er kun anden gang, Stangdennis udstiller.

Er du typen, der lægger mærke til alle de små klistermærker, som tit er klistret på lygtepæle, skraldespande og andet rundt omkring i byer og gader? Så har du muligvis også lagt mærke til klistermærker med to pindemænd, der spiller stangtennis? Og så er det sikkert også Stangdennis, der har været på spil.

– Han er ikke ret kendt blandt 40+, men er du under, har du måske stiftet bekendtskab med ham, fortæller Camilla Hultén Fruelund, der blandt andet varetager udstillingerne i huset.

Sstangdennis i Rejsestalden. Foto: Camilla Hultén Fruelund

– Til Blå Nat var mange af de unge helt oppe at køre over, at han var til stede og at vi har en udstilling med ham. Der blev taget mange fanfotos og skrevet mange autografer, fortæller Fruelund.

Stangdennis’ univers består af motiver serveret med et skævt smil, og de er tit farverige og, vil nogen synes, frække. Mest af alt må det gerne være dumt og sjovt: ”Dennis elsker tennis på en stang!”

Stangdennis startede som stangtennis. Som piktogrammet med de to pindemænd, der spiller stangtennis. Lige siden 1999 har han reklameret for sportsgrenen, lige meget hvor i verden han end har været.