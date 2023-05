Giver 10.000 kroner til mentor-ordning

Der er en god pose penge på vej til lokale afdeling af foreningen Gadespejlene og deres indsats for unge.

Sparekassen Sjælland Fonden har nemlig valgt at støtte Gadespejlene i Frederikssund med en donation på 10.000 kr. og herved bakke op om det store mentorarbejde, som de frivillige gør for unge i Frederikssund Kommune.

Gadespejlene henvender sig til unge i alderen 15-30 år, der har brug for en ressourcestærk voksen, når livet slår knuder.

Mentorordning for unge Gadespejlene – Mentorer for unge – er stiftet af Søren Munk i forlængelse af et større forebyggelsesprojekt mod ungdomskriminalitet i Roskilde Kommune og etablerede sig i 2013 som en frivillig forening. Gadespejlenes mentorer møder de unge på den unges præmisser og hjælper dem til at tage ansvar for deres eget liv. Gadespejlene arbejder således ud fra en devise om, at den fortrolighed og værdi, som skabes mellem de unge og foreningens mentorer, kan være med til at hjælpe de unge godt videre i livet. Gadespejlene har i dag afdelinger i Roskilde, Holbæk, Allerød, Frederikssund, Brøndby og i Hovedstaden.

Foreningens arbejde flugter herved godt med Sparekassen Sjælland Fondens ønske om at støtte lokale projekter og tiltag, som bl.a. kan være med til sikre unges trivsel lokalt, hedder det i en pressemeddelelse fra Gadespejlene og Sparekassen Sjælland Fonden.

På billedet ses fra venstre: Kasserer Ralph Brown, næstformand Lisbet Jensen, mentor Janet Anne Fox Albrektsen, formand Charlotte Drue, mentor Anja Tegen, filialdirektør Kenneth Neergaard, stifter Gadespejlene Søren Munk, mentor Jane Holmgren og mentor Christian Falck

”Både i Sparekassen Sjælland-Fyn og Sparekassen Sjælland Fonden har vi et ønske om at bidrage til børn og unges trivsel. Derfor er vi glade for, at vi med vores donation til Gadespejlene kan støtte op om den store indsats, de frivillige mentorer gør for unge lokalt i Frederikssund Kommune. Hos Gadespejlene kan de unge få hjælp og sparring til at håndtere de tanker, som fylder, inden det påvirker de unges trivsel og f.eks. spænder ben for, at de kan gennemføre en uddannelse. Det arbejde vil vi gerne støtte op om,” fortæller Kenneth Neergaard, filialdirektør hos Sparekassen Sjælland-Fyn i Frederikssund, i pressemeddelelsen..

Også hos Gadespejlene i Frederikssund er glæden stor over donationen fra Sparekassen Sjælland Fonden.

– Vi er dybt taknemlige over fondens donation. Med 10.000 kr. kan vi hjælpe rigtig mange unge i vores kommune, takkede Gadespejlene Frederikssunds formand – Charlotte Drue – således, da Kenneth Neegaard overrakte de 10.000 kr. til den frivillige forening.