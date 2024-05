Bodil kunne ikke komme ud på broen – først da hun skrev på Facebook skete der noget

<p>Det var med stolthed, at man for fem år siden indviede en Handicapbro på Nivå Strandpark. Ideen er også rigtig god, men i år havde man ikke fået ryddet sand af vejen, så kørestolsbrugere og gangbesværede kunne ikke komme hen til broen. En borger forsøgte at gøre opmærksom på problemet, men først da hun skrev på Facebook, blev der gjort noget ved problemet. </p>