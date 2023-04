Ny lokalliste ser dagens lys

Del via email

Sammen med to markante forhenværende socialdemokratiske medlemmer stifter byrådsmedlem i Faxe Byråd Christina Birkemose nu en ny lokalliste. Det sker efter Birkemose har været løsgænger i Faxe Byråd siden 13.december 2022

Lokallisten hedder Haslev///Faxe-Listen, og er stiftet af forhenværende Folketingskandidat (for Socialdemokratiet) Jeannie Thorving Hansen, forhenværende medlem af Fællesledelsen for Socialdemokratiske foreninger i Faxe Kommune, Anders Franssen, og byrådsmedlem Christina Birkemose, der er forhenværende valgt spidskandidat for Socialdemokratiet.