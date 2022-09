Hjælp politiet med at finde denne mand

Del via email

I august og september har en gerningsmand begået adskillige bedrageriforhold i Slagelse, Næstved, Haslev, Rønnede, Vordingborg, Nykøbing Falster og Sakskøbing. Da det endnu ikke er lykkedes politiet at identificere gerningsmanden, beder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi nu offentligheden om hjælp til at finde ham og dermed få sat en stopper for det grove bedrageri.