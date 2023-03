Svømmedronningen fra Nakskov indtog verden

Hun kender den så godt, den lille båtlyd, der indikerer start. Derefter det elegante, kontrollerede plask når kroppen bryder vandoverfladen.

Hun har taget springet fra startskamlen utallige gange. I 1990'erne var Mette Jacobsen, der fylder 50 den 24. marts, med til at sætte Danmark, og fødebyen Nakskov, på verdenskortet.

Hun var Danmarks ukronede svømmedronning i næsten 20 år, og hendes historik taler for sig selv.

Hun hev 36 EM- og VM-medaljer hjem, herunder tre gange VM-guld og syv gange EM-guld. Hun deltog i og opnåede finaleplads under OL i fem olympiske lege i træk.

I dag er livet som professionel sportsudøver forlængst slut. Mette Jacobsen indstillede sin aktive karriere i 2006 og har ikke fortrudt det siden.

Hun ser tilbage med stolthed på sine præstationer og på at have været med til at skubbe aldersgrænsen for, hvor længe man kan præstere på topniveau.

Og der kom da også noget i Mette Jacobsens liv, der gjorde, at hun måtte træde et skridt tilbage: hendes to piger, Alberte og Amanda, på 12 og 15 år.

Rollen som mor gjorde, at hun ikke længere var omdrejningspunktet i sit liv. Nu var hun nummer to. Pigerne stod øverst på sejrsskamlen.

– Rollen som mor, den nyder jeg, og den vil jeg ikke bytte for noget, siger hun.

På karrierefronten har hun nu sin egen forretning i Charlottehaven, hvor hun hjælper folk med at forbedre deres svømning på alle niveauer, laver genoptræning i vand og livsstilsændringer.

Til det bruger Mette Jacobsen sin uddannelse som fysioterapeut, som hun allerede påbegyndte, da hun var aktiv svømmer.

Mette Jacobsen elsker at udfordre sine kunder og flytte deres grænser. Men også at grine med dem og give dem glæden ved træning.

Hun husker, hvordan hun selv trænede med sin far på 25-meterbanen i svømmehallen i det gamle elværk i Nakskov, og hvordan det var glæden ved sporten, der drev værket.

Det bruger hun nu i sit professionelle virke til at undervise andre.

– Det er noget af det mest fantastiske at lære unge mennesker at svømme. Så de har den glæde, når de er omgivet af vand eller rejser på ferie. Det giver dem noget selvværd, siger hun.

Den glæde deler Mette Jacobsens egne piger også. De svømmer begge og nyder det meget.

Mette Jacobsen sætter i det hele taget pris på sin trygge base med børn, kæreste og hunden, Teddy, der er en vigtig del af familien.

50-års-dagen fejres med familien og de nærmeste venner.

/ritzau/