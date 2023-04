Stort antal lattergasflasker bliver indleveret på genbrugspladser

Sjællandske genbrugspladser har i den seneste tid oplevet at få indleveret en øget mængde af store lattergasflasker.

Og de er næppe blevet brugt til at lave eksempelvis flødeskum, siger Laila Jalking, driftschef for Alfa Specialaffald, til TV 2.

Alfa Specialaffald håndterer farligt affald fra flere fælleskommunale affaldsselskaber på Sjælland og Lolland-Falster.

– Lattergas er ikke noget, vi normalt modtager i det her omfang. Nu får vi mere end nogensinde før – og det håndterer vi selvfølgelig, ligesom vi håndterer al anden affald.

– Men det trigger mig, at vi pludselig ser, at producenterne af flaskerne har ændret deres farver og layout, så flaskerne nu er pink, skrigblå og gule. Samtidig er der kommet smag på som kokos og jordbær, siger hun til mediet.

Også Giftlinjen, der er Bispebjerg Hospitals landsdækkende telefonrådgivning med råd og hjælp om forgiftning, oplever et stigende antal henvendelser om lattergas.

I 2022 fik linjen 98 henvendelser om lattergas. Ifølge Dorte Fris Palmqvist, overlæge ved Giftlinjen, er niveauet af henvendelser på niveau med før lovstramningen i 2020.

– Det, sundhedspersonale eller borgere typisk ringer ind om, er blandt andet personer som har gener i mund og svælg, fordi de har inhaleret direkte fra store gasflasker.

– Det er også tegn på nerveskader, føleforstyrrelser i hænder og fødder og hukommelsesbesvær, siger hun.

I sommeren 2020 blev det forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år og at sælge mere end to patroner ad gangen til private. Samtidig fik butikker, der sælger alkohol, tobak eller e-cigaretter, forbud mod at sælge lattergas.

Ifølge Isabella Koppel, der er daglig leder i Novavi Stofrådgivning, er der store risici forbundet med at tage lattergas fra patroner.

– Lige når man tager det, kan det være skadeligt, i form af at lungerne bliver fyldt op af lattergassen, så du ikke har mere ilt tilbage, og det kan gøre, at man stopper med at trække vejret.

– Et mere intenst brug kan betyde nerve- og frostskader, siger hun.

På trods af de store sundhedsmæssige konsekvenser er lattergas nemt at få fat i, fordi det blandt andet kan bruges til at lave flødeskum.

Derfor mener Isabella Koppel, at det i høj grad handler om at oplyse de unge bedre om konsekvenserne.

– De unge kender ikke konsekvenserne ved at tage lattergas. Mange har den der forståelse af, at det er bare et bedøvelsesmiddel, man får ved tandlægen, det er nok ikke så farligt. Men det er det, siger hun.

Den lattergas, der bruges som bedøvelsesmiddel, er tilsat ilt, og derfor er det ikke farligt at benytte denne type, påpeger Isabella Koppel.

