Rune og Sinner tørner sammen i fremtidens kamp

Når der i tennisverdenen tales om, hvilke spillere der kommer til at dominere i den absolutte verdenstop i den kommende årrække, er Holger Rune og Jannik Sinner to af navnene, der oftest bliver nævnt.

Lørdag eftermiddag brager de sammen i semifinalen i Masters 1000-turneringen i Monte Carlo.

Internationale tennismedier ser frem mod braget med titler som "ungdommens kamp" og "fremtidens kamp".

19-årige Rune og 21-årige Sinner har allerede slået deres navn fast i top-10. De har desuden stået for noget af den mest spektakulære tennis på touren på det seneste.

Særligt Sinner har vist stor formstyrke de seneste måneder.

Han strøg helt til tops i Montpellier. Siden har han nået finalen i Rotterdam, Indian Wells og Miami.

I denne uge i Monte Carlo har Sinner fastholdt niveauet i sæsonens første grusturnering. Eftersom også Rune har imponeret, er der lagt i ovnen til lidt af et brag.

Sinner ser da også frem til mødet.

– Vi er to unge spillere, der tørner sammen. Vi er begge meget aggressive. Vi forsøger at spille vores spil, men med forskellige attituder, siger han ifølge ATP's hjemmeside.

– Forhåbentlig bliver det en meget spændende kamp, supplerer italieneren.

Bookmakerne gør Sinner til favorit i lørdagens semifinale. Rune skal dog næppe undervurderes, efter at han fredag var yderst overbevisende i sin sejr over russeren Daniil Medvedev, der ligger nummer et på ranglisten for 2023.

Medvedev, som ikke har gruset som sit favoritunderlag, var meget imponeret over Rune.

– Han er en fantastisk spiller på grus. Det er det underlag, der passer ham bedst, når man tænker på hans tunge topspinsslag. Han er en meget farlig spiller på grus – og det vil han være i de kommende år også, siger Medvedev ifølge TV 2.

Semifinalen mellem Rune og Sinner begynder tidligst klokken 15.30.

Forinden mødes amerikanske Taylor Fritz og russeren Andrey Rublev i den første semifinale.

Rune og Sinner har mødt hinanden én gang tidligere. I oktober sidste år vandt Rune i Sofia, hvor Sinner opgav med en skade, da Rune førte 5-2 i tredje sæt.

