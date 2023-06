Pogacar starter måske Touren med skinne på hånden

Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar må muligvis indlede Tour de France med en skinne omkring håndleddet.

For seks uger siden brækkede den 24-årige UAE-rytter håndleddet under Liège-Bastogne-Liège, hvilket straks skabte bekymring omkring hans muligheder for at blive klar til Touren.

I Touren forventer mange endnu en duel om den samlede sejr mellem Pogacar og den forsvarende Tour-vinder, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Pogacar fortæller lørdag, at han har været så utålmodig i sin genoptræning, at han undervejs har trodset holdlægernes råd.

– Jeg pressede mit hold til at komme tilbage på cyklen, men jeg ved godt, at jeg ikke må presse håndrodsknoglen alt for meget, siger Tadej Pogacar.

Sloveneren forklarer, at han for tiden træner med en skinne i plastik, og det går langsomt fremad. Skaden vil dog formentlig fortsat påvirke ham, når Touren begynder i spanske Bilbao om fire uger.

– Vi må se, om jeg kan begynde at lægge lidt mere pres på hånden.

– Måske har jeg fortsat brug for en blød skinne som støtte, når Touren går i gang. Jeg håber, at jeg får mobiliteten tilbage, så jeg kan rejse mig i sadlen og få sprintet lidt før Tour-starten, siger han.

Selv om Tadej Pogacar har misset planlagte cykelløb på grund af skaden, så er han ikke så bekymret for sin Tour-form.

– Jeg foretrækker at have ét løb i benene, før jeg stiller op i et vigtigt løb. Men en grand tour køres over 21 etaper, og nogle gange er det godt at være lidt mere frisk.

– Man kan også lave noget god træning bag en motorcykel for at simulere et løb, så jeg er ikke så bekymret, siger han.

Tadej Pogacar har vundet det franske etapeløb to gange. Han sluttede således øverst på podiet i 2020 og 2021.

Dette års Tour de France begynder 1. juli i Bilbao og slutter 23. juli i Paris.

/ritzau/Reuters