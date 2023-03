OVERBLIK: Provokunstner har før vakt opsigt med aktioner

Det koster halvandet års fængsel, at provokunstner Ibi-Pippi Orup Hedegaard i april sidste år gik ind på et museum i Silkeborg og udøvede hærværk mod et kendt Asger Jorn-maleri.

Det har Retten i Viborg afgjort mandag.

Selv har hun omtalt det som en kunstnerisk aktion.

Den 45-årige provokunstner har også tidligere vakt opsigt med aktioner.

Læs mere om Ibi-Pippi Orup Hedegaard og aktionerne her:

* Ibi-Pippi Orup Hedegaard er en dansk selvlært provokunstner på 45 år.

* Hun hed tidligere Per Erik Orup Hedegaard, og hun blev landskendt, da hun i 2015 fik foretaget et juridisk kønsskifte fra mand til kvinde uden at ville foretage fysiske forandringer.

* Ibi-Pippi Orup Hedegaard har afvist, at det juridiske kønsskifte var en aktion. Hun føler sig som en lesbisk kvinde fanget i en mands krop, har hun sagt.

* Navnet Ibi-Pippi valgte hun, fordi hun beundrer model og tv-vært Ibi Makienok samt den fiktive børnebogsfigur Pippi Langstrømpe.

* Gennem tiden har hun stået bag flere aktioner, som har tiltrukket sig opmærksomhed.

* I 2014 ville provokunstneren udstille materialistisk liderlighed i samfundet ved at simulere samleje med et papskilt forestillende en iPhone 6. Aktionen fandt sted, i forbindelse med at der blev reklameret for den meget omtalte mobiltelefon, der ville blive lanceret i Danmark kort efter.

* I 2015 gik hun ind i damernes omklædningsrum i Viborg Svømmehal for at iklæde sig badedragt inden svømmeturen. Det blev ikke taget godt imod af de andre kvinder i rummet, da Ibi-Pippi Orup Hedegaard fysisk fremstår som en mand. Efter at have fremvist dokumentation for at være en kvinde juridisk blev hun henvist til et omklædningsrum for handicappede. Hun kaldte det diskrimination, hvilket Ligebehandlingsnævnet dog afviste.

* Hun ville med aktionen i svømmehallen vise de huller, hun så i lovgivningen fra 2014 om juridisk kønsskifte.

* I 2015 gik hun iført underbukser og smurt ind i makrelsalat ned ad gågaden i Silkeborg. Hun kaldte det "hetero pride" som modsvar til gay pride.

* I 2016 var der en ny aktion, hvor Ibi-Pippi blendede dele af et dødt foster – hendes daværende hustrus abort fra graviditetsuge 11. Herefter drak Ibi-Pippi Orup Hedegaard det for at sætte fokus på fostre, der aborteres før den danske abortgrænse. Fostrene smides ud, hvis kvinden aborterer før uge 12.

* Da hun i 2022 limede et billede af sig selv fast til et Asger Jorn-maleri, signerede det med sort tusch og omdøbte det, var det for at skabe en debat om kunstnerisk ejerskab. Det skyldes, at maleren Jorn selv havde købt et landskabsmaleri på et loppemarked, og så malede han over det. Det originale maleri fungerer dog som baggrund.

* Ibi-Pippi Orup Hedegaard har været gift tre gange og er forælder til seks børn.

* Hun er foruden provokunstner også forfatter. Hun har udgivet digtsamlinger og romaner under navnene Per Orup, Per Læssøe og Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

/ritzau/