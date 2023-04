NBA-mestre snupper slutspilsplads efter historisk quarter

Del via email

På sidste spilledag i NBA's grundspil sikrede de forsvarende mestre fra Golden State Warriors sig en plads i slutspillet.

Sent søndag aften dansk tid vandt basketballholdet fra Californien 157-101 på udebane over Portland Trail Blazers efter at have maltrakteret værterne i første quarter.

Her scorede Golden State Warriors hele 55 point og satte dermed en ny NBA-rekord. Stjernespilleren Stephen Curry var i hopla og scorede 26 point på 22 minutter i den overlegne sejr.

Imponerende var det også, at samtlige 13 omklædte spillere fra Warriors scorede point.

Golden State Warriors var i store problemer i første halvdel af sæsonen, men slutter efter 44 sejre og 38 nederlag på sjettepladsen i Western Conference.

I første playoffrunde står Warriors over for Sacramento Kings, der endte på tredjepladsen, mens Denver Nuggets og Memphis Grizzlies satte sig på de to øverste pladser.

To slutspilsdeltagere mangler fortsat at blive fundet i den vestlige halvdel af ligaen. De skal findes i de såkaldte play-in-kampe.

Her får LeBron James og resten af Los Angeles Lakers fornøjelsen af Minnesota Timberwolves, efter at det ikke lykkedes Lakers at snuppe en direkte billet.

James gjorde ellers sit ved at score 36 point i søndagens sejr over Utah Jazz, men det var altså ikke nok til at klemme sig med i slutspillet i første omgang.

Slutspillet begynder i midten af april.

/ritzau/Reuters