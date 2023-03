Mæhle efter hård periode: Skyldte danskerne sejren

Torsdag spillede det danske landshold sin første kamp siden holdets skuffende VM-exit i Qatar sidste år. Danmark levede op til favoritværdigheden mod Finland og vandt 3-1 på hjemmebane i Parken, der var fyldt til bristepunktet.

20-årige Rasmus Højlund imponerende alt og alle og scorede alle Danmarks mål.

Efter en hård periode fortæller Joakim Mæhle, at landsholdet skyldte danskerne en god præstation.

– Det var en fornøjelse at være tilbage i Parken. Vi havde en masse at revanchere efter VM, og det er fantastisk, at knap 40.000 mennesker mødte op.

– Jeg synes, vi viste, hvilket hold vi er, selv om det holdt hårdt til tider, siger Mæhle.

Trods resultatet er Mæhle stadig usikker på, om landsholdet nu kan tillade sig at glemme kampene fra Qatar, hvor Danmark leverede langt under niveau.

Landsholdsbacken er til gengæld sikker på, at Danmark kommer til at være favorit i de resterende ni kampe i kvalifikationen, der skal sikre landsholdet adgang til EM i Tyskland i 2024.

Ud over Finland er Danmark i pulje med Kasakhstan, San Marino, Slovenien og Nordirland. Favoritværdigheden i gruppen betyder dog ikke, at vejen til EM bliver snorlige, mener Mæhle.

– Det er en gruppe, som vi skal vinde, men vi ved også, at det er Danmark, som alle hold ønsker at slå, siger Atalanta-spilleren.

Danmark havde fuld kontrol over spillet i store dele af torsdagens kamp, men gæsterne formåede at udligne til 1-1 kort inde i anden halvleg.

Midtbanespilleren Christian Nørgaard nåede at tænke tilbage på præstationerne i Qatar, men han mener, at landsholdet efterfølgende viste stor mental styrke.

– Tankerne fra VM strejfede mig, men det vigtigste var, at vi så et landshold, der stod sammen og kreerede mange chancer, siger Nørgaard.

Brentford-spilleren lægger samtidig vægt på, at resultaterne ved VM ikke har bidt sig fast i holdet.

– Selv om vi havde et mindre godt VM, begynder vi ikke at hænge med skuffen, hver gang noget går imod os. Man skal huske på, hvor meget succes vi har haft, og det er ikke kommet tilfældigt, siger Nørgaard.

Efter Finlands udligning formåede Danmark at lukke kampen med to sene scoringer. Ifølge Nørgaard er slutningen af kampen et tegn på, at landsholdsspillerne aldrig giver op, selv om de møder hård modstand.

– Spillerne viste god attitude, og det vidner om et stort sammenhold, at vi var i stand til at få lukket kampen mod slutningen, siger Nørgaard.

Danmark skal forsøge at sikre endnu en sejr i EM-kvalifikationen, når holdet på søndag møder Kasakhstan på udebane.

/ritzau/