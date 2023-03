Livvagt skiftede kurs flere gange

Del via email

I begyndelsen havde André Babikian ikke held med karrieren, da han tilbage i 2001 blev færdig som uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole.

Og det fik ham til at tænke i andre karrieremuligheder. Men i dag er han vendt tilbage til skuespillerfaget.

André Babikian fylder 50 år fredag den 3. marts, og på TV 2 kan man se ham i krimiserien Sommerdahl i rollen som efterforskningsassistent Flemming Torp, der er ulykkeligt forelsket i Dan Sommerdahls kone.

André Babikian er vokset op i et dansk-armensk hjem i Rødovre med en mor fra Danmark og en far fra Armenien. Han beskriver sig selv som "pæredansk".

Han fik sit første gennembrud, da han i 2009 spillede livvagten Jonas i "Livvagterne" på DR, men da serien sluttede, valgte han at gå en anden vej.

Før sin rolle i livvagterne havde han nemlig ikke haft den store succes med skuespil, og det fik ham til at beslutte sig for at læse psykologi.

På trods af beslutningen, takkede han ja til rollen i "Livvagterne", men han valgte efterfølgende at uddanne sig til certificeret coach, og i 2011 blev han ansat som karriererådgiver og coach i CA's a-kasse, hvor han arbejdede i næsten syv år.

I den tid skrev han blandt andet bogen "Præsentation", som blev udgivet i 2018. Her giver Babikian gode råd til at holde målrettede og inspirerende præsentationer til et stort publikum.

André Babikians liv har styret ham i mange andre retninger end skuespil.

Han har siden 2018 været med til at drive restauranten og baren H15, som er placeret på halmtorvet i kødbyen i København. H15 har fået stor succes på trods af placeringen med fixerummet H17 til nabo.

I dag arbejder André Babikian på fuld tid som skuespiller, men han er fortsat medejer af restauranten og baren H15.

Han bor på Nørrebro og har tre børn fra et tidligere ægteskab.

/ritzau/