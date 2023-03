K vil gå forsigtigt frem og kun forkorte uddannelser som forsøg

De Konservative er bange for, at regeringen gambler, når den vil forkorte op mod halvdelen af pladserne på kandidatuddannelserne.

Partiet vil hellere gå mere forsigtigt frem og foreslår i et nyt uddannelsesudspil at starte med at forkorte en mindre del af kandidatpladserne i en forsøgsordning.

– Vi synes ganske simpelt, at det, regeringen har præsenteret, er alt for stort et eksperiment, siger Mette Abildgaard, som er politisk ordfører for De Konservative.

– Vi synes, at man gambler med noget af det, som er vores vigtigste råstof, nemlig vores viden og videnssamfund.

De Konservative kommer derfor med et modspil til det reformforslag, som tre af regeringens ministre præsenterede på et pressemøde for lidt mere end tre uger siden.

Et af de centrale punkter i regeringens udspil er, at den vil skære næsten et år af kandidatuddannelserne for op mod halvdelen af de universitetsstuderende.

Det vil betyde, at de studerende på nogle studier kan få en kandidatgrad i løbet af fire år plus nogle måneder i stedet for fem.

Regeringen har ikke peget på præcist, hvilke uddannelser der skal forkortes. Men statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, at det særligt skal være i humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Mette Abildgaard kan godt se for sig, at nogle kandidatuddannelser med fordel kan forkortes.

– Det vil vi meget gerne prøve at udvikle og prøve af, men vi er mere trygge ved at starte forsigtigt ud, siger hun.

Partiet foreslår, at der til en begyndelse skal være tale om fem procent af kandidatpladserne.

Desuden siger Mette Abildgaard, at det er vigtigt for De Konservative, at det er hele uddannelser, så der ikke er en kort og en lang version af en uddannelse. Det frygter De Konservative, vil skabe a- og b-hold.

Med udspillet foreslår partiet også, at der i fremtiden skal optages ti procent færre på universiteterne for at undgå høj dimittendledighed.

Det er det, man kalder dimensionering, og det har uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) åbnet for at gøre en del af forhandlingerne om reformen.

– Hvis jeg skulle prøve at spå om et udfald, vil jeg da tro, at vi ender med at dimensionere, lød det fra ministeren på pressemødet for godt tre uger siden.

De Konservative vil også regulere SU'en, så den følger prisudviklingen i stedet for lønudviklingen. Det vil betyde, at SU'en vil stige mindre, end regeringen lægger op til.

Knap 25 procent af alle unge søger ind på en universitetsuddannelse. Til gengæld er der færre og færre, som ansøger om at blive optaget på erhvervsuddannelserne og på professionsuddannelserne.

Ifølge de nyeste tal fra interesseorganisationen Danske Universiteter er knap 150.000 studerende indskrevet på landets otte universiteter.

/ritzau/