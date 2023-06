FAKTA: Sådan er dine rettigheder ved flyforsinkelser

Op til sommerferien er Københavns Lufthavn stadig ramt af forsinkelser, der kan ramme hundredtusindvis af passagerer den kommende tid.

Ifølge nye tal fra Københavns Lufthavn ramte forsinkelser over 900.000 rejsende i maj.

Her kan du få et overblik over dine rettigheder, hvis dit fly bliver aflyst eller forsinket.

Rettighederne gælder for flyvninger fra et EU-land og inden for EU. De gælder også, hvis man lander i et EU-land og flyver med et flyselskab fra EU.

* Du kan have ret til forplejning, mens du venter på dit forsinkede fly. Det gælder, hvis du:

– Skal flyve op til 1500 kilometer, og dit fly er forsinket to timer eller mere.

– Skal flyve over 1500 kilometer inden for EU eller mellem 1500 og 3500 kilometer uden for EU, og dit fly er forsinket tre timer eller mere.

– Skal flyve over 3500 kilometer uden for EU, og dit fly er forsinket fire timer eller mere.

* Hvis dit fly er forsinket tre timer eller mere, har du ret til økonomisk kompensation. Din ret til kompensation er:

– 250 euro for alle flyvninger op til 1500 kilometer.

– 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer inden for EU, og for alle andre flyvninger mellem 1500 og 3500 kilometer.

– 600 euro for alle flyvninger, der ikke falder under de to første.

* Hvis dit fly er forsinket fem timer eller mere, har du ret til at få din billet refunderet eller få en returflyvning. Du har ikke krav på at få omlagt rejsen.

* Afhængigt af forsinkelsen ved ankomsten kan kompensationen halveres.

* Hvis dit fly bliver aflyst, har du ret til en af følgende muligheder:

– Refusion af hele billetprisen.

– Omlægning af rejsen til dit endelige rejsemål, så snart det kan lade sig gøre.

– Omlægning af rejsen til en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser.

* Hvis dit fly bliver aflyst, og flyselskabet varsler det mindst 14 dage før den planlagte afrejse, har du ikke ret til kompensation.

* I tilfælde af aflyste afgange kan du også have ret til forplejning og eventuel overnatning, mens du venter på omlægning. Flyselskabet er forpligtet til at oplyse dig om dine rettigheder på skrift hurtigst muligt.

* Du kan også have ret til økonomisk kompensation, hvis dit fly bliver aflyst mindre end 14 dage før afgang. Størrelsen afhænger af, hvor langt du skulle have fløjet.

* Hvis dit fly bliver aflyst på grund af usædvanlige omstændigheder, har du stadig rettigheder, men du har ikke krav på økonomisk kompensation. Usædvanlige omstændigheder kan eksempelvis være nogle strejker, krig, terror, uvejr eller naturkatastrofer.

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, EU.

/ritzau/