FAKTA: Der må kun affyres fyrværkeri i seks dage

Her er et overblik over, hvad man må, når det kommer til affyring af fyrværkeri:* Der må kun affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar.* Fyrværkeri kan købes i butikkerne fra 15. december til 31. december.* Det er ulovligt for unge under 18 år at købe fyrværkeri. Hvis man er mellem 15 og 18 år, må man dog gerne købe helårsfyrværkeri som knaldhætter, bordbomber, knaldperler og stjernekastere.* Fyrværkeri, der sælges til private, skal være CE-mærket og til private. Det er ikke tilladt at sælge professionelt fyrværkeri til privatpersoner.* Man må kun opbevare fem kilo krudt, også kaldet "netto eksplosiv stofmængde" (NEM). Man kan læse indholdet af NEM på fyrværkeriet, inden man køber det.* Fyrværkeri må ikke affyres mindre end 100 meter fra bygninger med letantændeligt tag, landbrugsejendomme med dyrehold, hundekenneler eller områder med udegående dyr, områder med nåletræer og lyng eller andre brændbare planter. I vindens retning er afstanden 200 meter.* Raketter må ikke affyres mindre end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter.* Raketter må heller ikke affyres mindre end 200 meter fra bygninger med letantændeligt tag eller områder med nåletræer, lyng eller andre brændbare planter. I vindens retning er det 400 meter.* Hvis der er tørke, eller hvis et område har virksomheder med særlig risiko for brand, kan kommunen fastsætte særlige afstandskrav eller forbyde brugen af fyrværkeri i et område.Kilde: Borger.dk.