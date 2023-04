DI: Kilometerafgift er bedre for statskassen end klimaet

Del via email

Fremfor en kilometerafgift burde regeringen tænke i at sænke afgifter på den grønneste lastbiltransport og tillade mere gods på lastbilerne, mener Dansk Industri.

Ifølge branchedirektør i DI Transport Karsten Lauritzen er en ny aftale om en kilometerafgift bedre for statens kasse end landets klimaregnskab.

– Kilometerafgiften, som regeringen foreslår, er indrettet efter at få flest mulig penge i statskassen, men ikke den største CO2-effekt, siger han.

– Den giver masser penge i statskassen, men den hjælper ikke klimaet ret meget.

– Derfor har vi foreslået en række alternative forslag, som rent faktisk hjælper klimaet men ikke gavner statskassen.

Dansk Industri foreslår blandt andet at fremrykke, hvornår lastbiler må blive længere og køre med mere gods. Derudover burde staten sætte penge af til ladestandere og give tilskud til grønne lastbiler.

Derudover burde regeringen skrue anderledes på afgifterne:

– Vi foreslår at hæve dieselafgiften, siger Karsten Lauritzen.

– Det vil gøre det dyrere at tanke diesel. Det vil også gøre, at de mange tyske lastbilchauffører, der tanker i Danmark, vil stoppe med det. Så skal vi ikke redegøre for CO2-effekten af deres grænsehandel ind mod Danmark.

– Et andet forslag, som vi har, er at afgiftsfritage grønne brændstoffer, som man putter i almindelige biler og diesel-lastbiler. De er afgiftsbelagte i dag og betaler fuld afgift på lige fod med sorte. Så hvis man fjerner afgiften, vil flere tanke grønt.

