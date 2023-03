Debat om Bellahøjhusene: Forstyrrende privatøkonomiske interesser?

Af John Steen Johansen, formand for afdelingsbestyrelsen for Bellahøj I og II, SAB

SAB’s (Samvirkende Boligselskaber) formand John B. Sørensen, der er beboervalgt og burde varetage beboernes interesser, fortalte i Brønshøj-Husum Avis den 25. februar, at den kommende renovering af de ti punkthuse i Bellahøj I og II nu vil koste 1,8 milliarder kroner. Et dyrt projekt med store huslejekonsekvenser, som beboerne endnu ikke har fået forelagt eller stemt om.

Budgettet for helhedsplanen betyder, at det gennemsnitligt vil koste 3,79 millioner kroner per lejlighed. Langt dyrere end at bygge nyt.

Med så stort budget kan SAB’s administrationsselskab KAB beregne sig et rundhåndet rådgivnings- og vejledningshonorar på mange millioner. Tidligere har boligselskaber beregnet sig 8–12 procent af den samlede byggesum for rådgivning og vejledning. Det vil betyde et honorar til KAB på omkring 180 millioner kroner. Der er ikke længere loft over honoraret, så det bliver interessant at se, hvor det ender.

Desuden vil SAB’s 11 personer store organisationsbestyrelse, som burde være beboernes repræsentanter, kunne beregne sig et byggesagshonorar på plussiden af 1,5 millioner kroner til deling. Bæredygtig økonomi eller forstyrrende privatøkonomiske i interesser?

Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at SAB’s organisationsbestyrelse tager sig godt betalt for at sætte andre beboere permanent ud af deres hjem.

SAB bør besinde sig og sammen med beboerne vælge en billigere, mindre indgribende og mere beboervenlig måde at renovere husene på. Sådan som beboerne og afdelingsbestyrelsen allerede beboerdemokratisk har foreslået og vedtaget.

Svar fra SAB

Af John B. Sørensen, formand for Samvirkende Boligselskaber

Renoveringen af de 487 boliger i SAB-Bellahøj er en kompliceret byggesag, der blandt andet omfatter et forstærkningsprojekt, som skal rette op på bygningernes konstruktionsfejl. Bygningerne er bevaringsværdige, hvilket blandt andet stiller ekstra dyre krav til en kommende renovering.

Projektet er forsat under planlægning og har endnu ikke været til endelig afstemning blandt beboerne. Landsbyggefonden støtter renoveringen, hvilket er med til at holde huslejestigningen nede.

Det er dog ikke muligt at gennemføre en så omfattende renovering uden huslejestigning for beboerne. Vi har forståelse for, at beboerne ikke er begejstrede for huslejestigning, men i Samvirkende Boligselskaber er vi nødt til at tænke på at fremtidssikre boligerne på Bellahøj og gennemføre en ordentlig, kvalitativ renovering. Ligesom vi gør i flere andre boligafdelinger i disse år.

Byggesagshonorar til KAB og bestyrelseshonorar til organisationsbestyrelsen udbetales efter gældende regler.