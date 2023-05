Sprogmentorer skal gøre sosu-elever mere sikre og trygge

Som den første kommune første på Vestegnen har Brøndby udviklet og afprøvet et koncept, hvor sprogkonsulenter følger sosu-elever med dansk som andetsprog på deres arbejde. Det skal være med til at give eleverne målrettet og konkret feedback og undervisning i de sproglige og kulturelle forhold, der kan vise sig at være en udfordring.

Projektet hedder Sprogværkstedet, og herigennem bliver sosu-elever, der er i praktik på Brøndbys ældrecentre og i hjemmeplejen, og som ikke har dansk som deres modersmål, tilbudt at få følgeskab af en sprogmentor i løbet af en arbejdsdag.

Derefter får eleverne en tilbagemelding på deres kommunikation med beboerne og kollegerne, og den nye indsats har vist sig at være en stor succes, hvor både eleverne og sprogkonsulenterne fra Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er begejstrede for udbyttet.

En af de elever, som har en sprogmentor tilknyttet, er 31-årige Srijana Panth, som kommer fra Nepal. Hun opholdt sig seks år i Danmark og bor nu i Brøndby. Srijana Panth er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent og har været i praktik på ældrecentret Gildhøjhjemmet i Brøndby. Om halvandet år er hun færdig med uddannelsen, og hun sætter stor pris på sparringen med en sprogkonsulent.

– Jeg var nervøs i starten. Det føles lidt angstprovokerende at blive observeret under morgenplejen hos borgere på ældrecentret. Men det var rigtig positivt, og jeg fik rigtig god og brugbar feedback. Det var helt stille og roligt, fortæller Srijana Panth.

Der blev blandt andet talt om, hvordan en samtale bedst bliver indledt som optakt til morgenplejen, og hvilke instrukser, der er gode at kunne give.

– Og så havde jeg en udfordring med ret lidt kendskab til dansk mad. Så når borgerne spurgte til dagens menu, var jeg udfordret, men det har jeg helt styr på nu, siger Srijana Panth.

Fagsprog og kulturelle koder

De fleste sosu-elever i Sprogværkstedet bliver fulgt individuelt af en sprogkonsulent omkring tre gange under udførelsen af det daglige arbejde. Derudover er der fælles klasseundervisning, hvor sosu-eleverne, som er tilknyttet projektet i Brøndby, mødes.

I klasserumsundervisningen diskuterer de alt fra fagsprog på dansk og kulturelle koder. Der bliver også talt om den hierarkiske struktur på en dansk arbejdsplads, og hvordan eleverne skal agere som en fagprofessionelle i forskellige situationer, og ikke mindst hvilket sprog der er nyttigt.

Camilla Ek har som sprogkonsulent på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter været fluen på væggen adskillige gange, når Brøndbys sosu-elever har løst deres arbejdsopga-ver. Hun kalder det en helt ny og god måde at arbejde på som sprogkonsulent.

– Kombinationen med, at jeg følger den enkelte elev under arbejdet og også har fælles undervisning, er virkelig effektfuld. Når jeg er ude med den enkelte, så ser jeg lige præcis elevens særlige udfordringer og kan sætte ind der, forklarer sprogkonsulenten.

Udfordringerne kan både handle om, hvad man taler om under pleje af en borger og kommunikation med kolleger og chefer.

– Nogle elever skal lære, at det ikke er en skam at spørge, og at man ikke skal sige ”ja, ja”, hvis man faktisk ikke helt har forstået, hvad der er blevet sagt, fortæller Camilla Ek og understreger, at det handler meget om arbejdspladskultur.

Forløbet i Sprogværkstedet skal ifølge Brøndby Kommune gøre sosu-eleverne mere sikre og trygge i måden, de løser opgaver på. På den måde er Sprogværkstedet også med til at øge arbejdsglæden og måske på længere sigt sørge for, at færre falder fra undervejs i uddannelsen.

Sprogværkstedet har kørt i Brøndby Kommune siden august 2022 og forventes indtil videre minimum at fortsætte til juni 2023.