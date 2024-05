Masser af veteran-lastbiler

<p>Lørdag den 4. maj er der træf for veteranlastbiler i Brøndbyvester. Det er foreningen Dansk Lastbil Nostalgi, der har deres forårstur på den dag. Turen slutter i Brøndby omkring den store blå skorsten ved Dekra. Turen starter i Ringsted og går derfra rundt på Sjælland og slutter i Brøndby, hvor lastbilerne forventes at ankomme fra 16 til 17. Derefter vil de være parkeret i området omkring Dekra. Der vil ikke være et decideret arrangement for gæster i Brøndby, men nysgerrige er velkomne til at komme og kigge på lastbilerne. De fleste chauffører vil gerne fortælle om deres biler, lover arrangøren. </p>