<p>Der bliver et leben i Allerød Bio søndag formiddag den 26. maj. Det ved biografens medarbejdere allerede nu, for formiddagen byder på sæsonens sidste forestilling i Operabio. Det er noget, der har trukket kunder til biografen i denne sæson. Faktisk kommer de både fra København og Frederiksværk for at se med, og det er der en særlig grund til. </p>