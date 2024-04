- Er vi nået dertil hvor vi truer hinanden?

<p>Torsdag morgen tikkede der en mail ind i indbakken hos samtlige byrådsmedlemmer i Allerød. Mailen var fra direktøren for Remco Ressourcecenter og fik forvaltningen i Allerød til at handle hurtigt og sende den videre til kommunens jurister. Advokaterne skulle vurdere, om mailen ville påvirke den afstemning, der skulle finde sted i byrådssalen samme aften. En afstemning der spiller en kæmpe rolle for Remco Ressourcecenter.</p>