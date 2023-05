Mindeord: En ildsjæl i Albertslund er gået bort

Del via email

Efter lang tids sygdom, fik Aase Møller fred onsdag morgen.

Aase var en fantastisk person og personlighed, var oftest i godt humør og meget afholdt.

I rigtig mange år havde Aase fingeren på pulsen og vidste meget om, hvad der rørte sig i vores kommune.

Hver gang folk var i tvivl om, hvilke personer de skulle have fat i i kommunen, vidste Aase besked.

Hun blomstrede rigtig, når hun havde fingeren på pulsen.

Aase har været formand i Albertslundkoret af to omgange, i alt 16 år.

Har været medlem på Birkelundgaard, Birkelundgaards venner, var med helt fra starten af, hvor de gamle landbrugsmaskiner blev flyttet fra laden med spindelvæv – og mange år frem, dog ikke helt så lang tid, til laden er blevet så flot som nu.

Har været med til at arrangere opera i Birkelundgaards have.

Har været formand og medlem af Venskabsbyerne, Aase kunne fire sprog, så hun var en rigtig god gevinst. På et tidspunkt kunne vi høre, at en tysker sagde: ”Aase er dygtigere end os til at tale tysk”.

Hun har arrangeret rigtig mange rejser. Var altid selv ude at rekonogsere, og det var ofte på egen regning. Har lavet meget mad, når kommunen har haft besøg fra venskabsbyerne, samt haft personer til overnatning. Aase havde mange venskabsvenner.

Det har Albertslundkoret også nydt godt af.

Hun har været formand for Roskilde kro, hold op, hvor kom der gang i renoveringen, men det gamle køkken fra Teglmoseskolen o.a. Jeg var med til at hente mange gryder potter pander. Ja, alt hvad der kunne bruges på kroen.

Aase lavede i mange år arbejdsplaner for de frivillige som afløste i Drivhuset på genbrugspladsen i helligdage og weekender,

Har været medlem af julefællesskabet.

Aase var meget kreativ, kunstinteresseret, meget glad for blomster o a.

Var medlem af Albertslund Jazzklub i mange år, lige til det sidste.

Aase var en rigtig god veninde for mange.

Ingen som har kendt Aase vil glemme hende, men mindes hende med respekt.