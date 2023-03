Benny kæmper for at bevare de danske vintergækker

Galgebakken er under renovering, og det betyder bl.a. at haverne jævnes af bulldozere og andre maskiner – inden de om nogle år genetableres.

Det betyder også, at de planter, der står i haverne, går til. Nogle kan købes igen. Men det kan man ikke med vintergækkerne, som der har været rigtig mange af på Galgebakken. I hvert fald ikke, når det gælder de ægte, danske vintergækker.

”Danske vintergækker har ikke været i produktion de sidste 40 år. Det er ganske enkelt ikke rentabelt at producere dem. De vintergækker, man kan købe herhjemme, er vilde, tyrkiske vintergækker. De ser helt anderledes ud end de danske – har bl.a. bredere blade”, siger Benny Klausen.

Han har gjort en stor indsats for at få bevaret Galgebakkens danske vintergækker.

Genhuser vintergækker

Har fået lov til at genhuse Galgebakkens vintergækker ved at grave dem op og genplante dem midlertidigt på volden ud mod Herstedvestervej. Når renoveringen så er slut, flyttes vintergækkerne tilbage i haverne.

”Når der er så mange vintergækker på Galgebakken, er det fordi der har været en tradition med, at man gav vintergækker i indflytningsgave, når man besøgte nogen på Galgebakken. Selv blev jeg for mange år siden inspireret til at få det smukke, hvide tæppe af vintergækker ind på Galgebakken, da jeg kørte forbi den store gård på hjørnet af Snubbekorsvej og Ole Rømersvej. Her er der et fantastisk tæppe af vintergækker under gårdens store træ. Jeg tænkte, at det ville jeg også have i Galgebakken”, siger Benny Klausen.

Dengang fik han i øvrigt en fordelagtig aftale med FDB frø om at købe en stor mængde vintergækfrø. De blev spredt på Galgebakken, og er en anden årsag til, at her er så mange.

Benny Klausen siger, at man meget gerne på ringe til ham, hvis man har vintergækker i sit stræde eller i sin have, som man gerne vil have genhuset. Hans nummer er 20467921.