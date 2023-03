Albertslund højdespringer på liste over kommunernes erhvervspræstationer

Del via email

Albertslund er højdespringer i en ny liste over danske kommuners erhvervspræstationer.

Fra at ligge på en 39. plads sidste år, er Albertslund nu på en 9. plads – og dermed i top 10.

Ballerup tager førstepladsen.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i IRIS Groups årlige liste over kommunernes erhvervspræstationer. Lokale erhvervspræstationer 2023 viser også, at der i alle dele af landet er kommuner, som går markant frem. Årets tre højdespringere er Hillerød, Lemvig og Ringsted kommuner, der alle går mere end 30 placeringer frem på dette års indeks.

Endelig viser analysen også, at præstationerne i de danske storbykommuner ser ud til at have stabiliseret sig. København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner, som alle gik tilbage på sidste års indeks bl.a. som konsekvens af corona-nedlukninger mv., fastholder i store træk deres placering på årets indeks.

Baseret på objektive indikatorer

IRIS Groups årlige opgørelse af de danske kommuners erhvervspræstationer baserer sig på en række objektive indikatorer for udviklingen i private arbejdspladser, iværksætteri, vækstvirksomheder og eksport. Lokale erhvervspræstationer udkom første gang i 2020.

Det er virksomhedernes fortjeneste

Om undersøgelsens resultat, siger borgmester Steen Christiansen (Soc.):

”Det er rigtig glædeligt, at vi har taget et ordentligt ryk op på listen. Det er i høj grad virksomhedernes fortjeneste, men vi forsøger også fra kommunens side at understøtte dem så godt, vi kan. Det fokus har vi haft skærpet de senere år, så Albertslund også er en god erhvervskommune,”

Lokale præstationer

Lokale erhvervspræstationer 2023 viser, at:

Top-3 kommunerne på årets indeks er Ballerup Kommune, Gentofte Kommune, og Køge Kommune.

At de regionale topscorere – ud over Ballerup – er Favrskov Kommune, Kolding Kommune, Thisted Kommune samt Køge Kommune.

At højdespringerne på årets indeks er Hillerød Kommune og Lemvig Kommune. Hillerød Kommune tager det største spring og går 43 placeringer frem.

Flere af de kommuner, som topper dette års indeks over lokale erhvervspræstationer, har i en længere årrække arbejdet aktivt med at styrke de lokale rammevilkår.