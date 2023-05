Debat: Vores børn eller dronningen?

Jeg er ved at være godt træt af kommunalbestyrelsens økonomiske salamimetode.

Man har generelt valgt at spare over alle kommunens områder og dermed gjort det nemt at være politiker. ’Alle’ er lige utilfredse og alle bliver ramt. Det er simpelthen ikke okay.

Jeg har en forventning om, at der bliver taget stilling til, om vi skal bruge penge på X eller Y og ikke bare besparelser over ’hele alfabetet’.

Jeg finder det i den forbindelse uanstændigt, at jeg som skatteborger og far til vores 10-årige datter må konstatere, at Musikskolen, med baggrund i de pålagte besparelser, ikke kan holde sommerkoncert på Stars.

Jeg betaler et forholdsvis højt beløb for, at min datter skal blive bibragt lidt kulturelle og musiske dyder. Når I tager midler fra Musikskolen, så de bliver nødt til at aflyse et af højdepunkterne for børnene, så har jeg samtidig en forventning om, at I nedsætter prisen (brugerbetalingen), da produktet ikke længere er det samme.

I må finde ud af, hvad der vigtigst, for eksempel om vores børn er vigtigere end vores ældre? Om vores borgere i kommunen er vigtigere end Hendes Majestæt?

Det sidste skal ses i relation til, at kommunen samtidig bruger en masse af vores penge på at beværte dronningen, når hun kommer forbi 26. august. Venligst aflys med begrundelse i, at vi ikke har råd, og at vi nok skal melde tilbage til Kongehuset, når vores økonomi ser bedre ud.

Det skal samtidig siges, at jeg er stor tilhænger af Kongehuset, men som i min egen husholdning, er der også engang imellem svære valg, der skal gøres. Jeg vælger børnene.

Gert Larsen

Hulemosevej 19

Nyråd