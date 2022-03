– Vi troede vi ville komme hjem til Kyiv efter en uge

Indtil videre er interviewet med det ukrainske ægtepar Yuliia og Oleksander, der bare bliver kaldt Sasha, gået fint. Ved et rustikt spisebord i et åbent køkken på en gammel landejendom på Svinø har de fattet og uden de store armbevægelser på flydende engelsk fortalt om krigen i deres hjemland. Men da snakken falder på fremtiden, går det galt. Yuliia må opgive at fuldføre sætninger, og hun bryder grædende sammen. Sasha rejser sig hurtigt og henter et glas vand, som han sætter foran sin kone, samtidig med at han lægger en beroligende hånd på hendes skulder.