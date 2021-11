Mikael Smed tordner i gårsdagens Sjællandske med beskyldninger om, at Venstre er populistisk fordi et flertal i Venstres gruppe siger nej til ny feriepark ved Hjelm Bugt. At kloge sig på Venstres politik er en forsættelse af hans egen strategi og vildledning af borgerne. Det virker på os utroværdigt. Det vil klæde Borgmesteren at holde sig til sandheden.