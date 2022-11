Udlænding med sovsepletter kan ryge ud for ulovligt arbejde

Sammen med Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet aflagde politiets udlændingekontrolafdeling torsdag aften et besøg på en restaurant i Vordingborg. Der stod flere personer i køkkenet, og en 28-årig udenlandsk mand med sovsepletter på forstykket viste sig ikke at have nogen opholds- og arbejdstilladelse. Den 28-årige blev derfor anholdt klokken og sigtet for ulovligt arbejde. Den 28-årige står til en bøde på 3.000 kroner for overtrædelse af udlændingeloven, og hans sag er forelagt udlændingemyndighederne for at afklare, om han skal udvises.