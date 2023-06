Frivillighyldest ramt af sparekniv: Tak betyder noget

Til Frivillig Fredag takker Vordingborg Kommune de frivillige rundt om i kommunen, der lægger mange, mange gratis timer i idrætsforeninger, sociale foreninger, som gåturvenner og meget mere.

Takken har de frivillige sat pris på. Det kan man læse blandt andet i evalueringen af arrangementet. Men selvom de generelt sætter pris på bespisning, underholdning og oplæg samt kåring af Årets frivillig og Årets Lokale initiativ, så er det helt tydeligt, at de fleste kommer for det sociale samvær og for at netværke.

I 2021 efterlyste en stor del af de fremmødte mere tid til at tale med frivillige i andre foreninger og høre, hvordan de løser bestemte problematikker eller i det hele taget, hvordan de får deres forening til at lykkes.

– Jeg vil hellere tale med de andre frivillige og drøfte eller udveksle ideer i stedet for lange foredrag, skriver en i sin evaluering.

Sagen er nemlig, at der ikke er andre arrangementer, hvor de frivillige kan mødes på tværs og dele erfaringer og inspirere hinanden.

– Vi vil gerne høre nogle af de gode historier fra nogle af de andre (foreninger, red.), skriver en yngre kvinde i sin evaluering, og en kvinde i den modsatte ende af aldersskalaen ønsker sig “mere hygge sammen med de andre frivillige. Både vores egne og dem fra de andre foreninger.”

Endelig er der også en generel taknemmelighed blandt de frivillige over at kommunen stabler et arrangement på benene – alene for at hylde dem.

Som en ældre kvinde udtrykker det:

– Jeg er med hver gang. Det er dejligt at møde de andre organisationer, få nogle input og at se glæden ved at mødes. Der er også ofte god underholdning. Og så at vores arbejde bliver anerkendt på sådan en aften her. Det betyder noget.