Surfer reddet i land

En redningsbåd sejlede i lørdagens blæsevejr ud for at hente en surfer, der vest for Farøbroerne kommet i vanskeligheder. Det skete, efter at en bekymret borger havde ringet 112. Lørdag eftermiddag blæste det 10 meter i sekundet delvist væk fra den sydsjællandske kyst ved Farøbroen. Til TV2 Øst siger vagtchef Lars Denholt fra Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi:

– Der er mange dygtige surfere, så vi vil ikke diktere, om folk skal gå ud at surfe i det her vejr. Men når det blæser så meget, som det gør, så skal man naturligvis tænke sig om, siger Lars Denholt.

Til tv-stationen oplyser indsatsleder Knud Erik Døssing fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, at surferen var drevet 700 meter ud, da redningsbåden nåede frem. Årsagen til surferens problemer var muligvis et knækket sejl.