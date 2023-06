På årets længste dag: Skrål med fra morgen til aften

Da en gruppe tidligere beboere fra Vartovkollegiet i København i 2010 besluttede sig for at synge højskolesangbogen fra ende til anden, havde de næppe forestillet sig, at konceptet ville brede sig til hele landet.

Nu er det nået til Vordingborg. Onsdag 21. juni kan man synge med fra morgen til aften, når Vordingborg Fri Fagskole inviterer til maratonsang.

– Vi gør det, fordi vi er en skole, der arbejder med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse. Og så gør vi det for at sætte noget nyt på dagsordenen, fortæller Jette Rønne, forstander for Vordingborg Fri Fagskole.

Hun tilføjer, at maratonsang også er en måde at invitere indenfor. Skolen har i forvejen succes med sine højskoleaftener, hvor der kommer op mod 60-70 gæster hver gang. Til maratonsang forventer skolen omkring 300 deltagere i løbet af dagen.

– Hver time er der indlagt pause, så det bliver et sted, hvor man kan mødes, snakke og komme hinanden ved. Man må gerne være her fra start til slut, men man behøver det ikke, siger Jette Rønne.

Vordingborg Fri Fagskole er vant til at samle folk. Men det er første gang, det sker til maratonsang fra morgen til aften. Pressefoto

Stafet hele dagen

I løbet af dagen vil forskellige aktører lede sangen. Maratonsangen skydes i gang af de to tidligere borgmestre Henrik Holmer (S) og Knud Larsen (V), fordi Mikael Smed (S) og Michael Seiding (V) havde for travlt.

De kan til gengæld tage revanche, når det efter frokost er kommunalbestyrelsen, der synger for. Også præsterne fra Vordingborg Kirke, Prins Jørgens Garde, skolens egne elever og elever fra gymnasiet har fået lov til at vælge numre – gymnasieeleverne med fokus på blandt andet Beatles-sange.

Også Kim Larsen-sange, midsommersange og sange omkring bålet bliver der plads til. Og så selvfølgelig sange fra højskolesangbogen, for ingen andre steder i verden har man ifølge Addi Vaupel fra skolens bestyrelsen noget, der kan sammenlignes med den. Derfor skal der værnes om den som et stykke dansk kulturarv. Det samme gælder fællesskabet.

– Vi har et ønske om at være en del af fællesskabet i Vordingborg by og understøtte fællesskabet. Normalt, når vi har arrangementer, hvor man kan købe sig et måltid mad, er der fuldt hus, så det er svært at finde sig en plads, fortæller Henrik Holmer, bestyrelsesformand for Vordingborg Fri Fagskole.

– Vi er med til at skabe kontakter på tværs. Vores håb er også at skabe kontakter mellem ung og gammel og mellem borgere i Vordingborg by. Vi har været trendsættere med vores højskoleaftener, der er begyndt at brede sig i andre formater. Sange skaber fællesskab og forener folk, fortsætter han og bakkes op af bestyrelsesmedlem Mogens Frandsen, der er formand for Musikforeningen Cæcilia.

– Andre fællesskaber lider skibbrud i øjeblikket. Opera på Slotstorvet er ikke mere, fordi der uden bevilling ikke er økonomi til arrangementet. Så er det vigtigt, at andre overtager at lave fællesskaber i Vordingborg by, så der bliver ved med at være steder, hvor folk kan mødes, fastslår han.