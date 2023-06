Ny ørneklub kom godt fra start

Når man besøger Avnø, er det som regel sælerne, der trækker, men havørnen ses også jævnligt derude, og de ses næsten altid på stenrevet ude i Avnøfjorden.

Jeg er selv med i ”Projekt Ørn”, har fulgt ørnene derude de seneste 15 år og er redekoordinator for det ørnepar, der nu holder til på fjorden. Som redekoordinator holder man øje med ørneparret. Man indrapporterer til ”Projekt Ørn”, hvordan det går parret, og holder blandt andet øje med, hvor mange unger de får. Parret har de seneste tre år fået unger på vingerne. Sidste år blev det til to unger.

Ørne udeblev

I Dansk Ornitologisk Forening vil man gerne have børnene ud i naturen og se på fugle. Derfor har man oprettet Ørneklubben med den inkarnerede fuglekigger Sebastian Klein som projektor. For at få gang i ørneklubben her i Sydsjælland besluttede jeg at arrangere en fugletur for Ørneklubben på Avnø Naturcenter.

På dagen mødte der 18 børn og 15 voksne op. Jeg startede med at fortælle om Avnø fra istiden til i dag. Undervejs fik børnene lejlighed til at se og holde nogle salamandere, som jeg havde taget med fra bassinerne i min have. Salamanderne findes også i vandhullerne på Avnø. At holde dem var spændende for børnene, hvoraf kun et par stykker havde prøvet det før.

Der findes salamandere i vandhullerne på Avnø. De her er dog fra havebassinet – kun få af børnene havde før prøvet at holde de små dragelignende amfibier. Foto: Ivan Ingemansen

Derefter gik vi over til at tale om og se film og billeder af havørnen. Jeg har gennem årene taget mange billeder og filmklip af havørnen på Avnøfjorden, hvor jeg har sejlet en del.

Efterfølgende gik vi ud til fjorden for at se, om der skulle være en havørn ude på stenrevet, hvor de ofte sidder. Det var desværre ikke tilfældet. Til gengæld kunne børnene så i stedet se på sælerne.

For rigtig at se sælerne er det nødvendigt med en kikkert. Naturstyrelsen siger, at der er to gode steder at se sæler i Danmark – Fanø og Avnø. Ikke fordi de er tæt på, men fordi de altid er der. Jeg talte omkring 160 sæler derude. Det højeste antal talte jeg i vinters med 280 sæler på en dag.

Til sidst gik vi ud til fugleskjulet. Derude var der desværre heller ikke nogen havørn i sigte, men det var højt solskinsvejr, og det var en fornøjelse, at så mange børn – hvoraf nogle kom langvejs fra – havde lyst til at lære om ørnene og komme ud i naturen.

Det kræver gode kikkerter at kigge på ørne. Udebliver de, kan man kigge på sæler – dem er der altid masser af ved Avnø. Foto: Ivan Ingemansen

Ture i hele landet

Ørneklubben er for børn mellem seks og 12 år, som godt kan lide at kigge på fugle. Nye medlemmer modtager en velkomstpakke, som blandt andet indeholder en kikkert og en ørneklub-t-shirt, så man er bedre klædt på til at udforske naturen.

Klubben tager jævnligt på fugleture rundt omkring i landet, hvor man kan se ørne og andre fugle samt få viden om dem af turguiderne. Interessen for klubben er støt stigende mange steder i landet.

Indtil videre har Ørneklubben blandt andet besøgt Amager Fælled flere gange, set ringmærkning på landets forskellige fuglestationer og været på tur til Lolland for at kigge på havørnene fra Dansk Ornitologisk Forenings “ØrneTV”.