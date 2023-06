Nu lukkes dørene for aller sidste gang

Del via email

Vordingborg: Fredag fejrede elever og ansatte sidste skoledag på Marienberg skole i Vordingborg. Men hvor sidste skoledag tidligere år har været en fejring af 6. klasse, som rykker videre til Iselingeskolen, hvor byens udskoling holder til, så blev dette års sidste skoledag et farvel til skolen for samtlige elever og ansatte.

De voksne vandt endnu engang rundboldedysten mod skolens store elever. Dermed blev der ikke ændret ved dén tradition på skolens sidste skoledag. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

Sædvanen tro spillede 6. klasse rundbold mod skolens ansatte. Dén dyst har eleverne tabt de sidste 11 år, og i år var ingen undtagelse.

– Det gik ad helvede til, men lærerne snød også, lyder det efterfølgende fra Cody og dét bakkes han op i af kammeraterne Silian og Hoshang.

Cody, Hoshang og Silian glæder sig til 7. klasse på Iselingeskolen – men lærerne snød altså i rundboldkampen, mener de. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

De syntes, det var dejligt at fejre sidste skoledag, og glæder sig til næste skoleår, men der var skår i glæden.

– Det er også lidt underligt, siger Silian.

Rundbolddysten mellem 6. klasse og skolens ansatte blev nydt af skolens øvrige elever, der ikke alle holdt med de store elever. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

Vil savne den lille skole

Også Tina Holmelund, der er mor til en dreng i 0. klasse, synes dagen er vemodig, og hun har det ambivalent med skolelukningen. Hun har et barn på både Iselinge og på Marienberg, og ham, der går på Marienberg trives særligt godt med de lidt mindre forhold.

– Det er ærgerligt, at der ikke længere er den mulighed i byen, siger hun og er meget spændt på, hvordan han vil reagere på den nye større skole.

– Selvom de er delt op, så er det stadig et stort sted, synes hun og fortæller, at familien egentlig hører under Iselinge, men bevidst har valgt Marienberg skole.

Lea Tingvold kan godt være bekymret for, om der er nok plads på Iselinge skolen til de mange nye lærere og elever. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

Er der plads nok?

Lea Tingvold, der har siddet i forældrerådet i sit barns klasse fra 0.-6. klasse, er knap så berørte af skolelukningen.

– Vores børn skulle jo alligevel videre til Iselinge, men det er vemodigt, for skolen har bare altid været der, siger hun, og bemærker, at der i forældregruppen er bekymringer med hensyn til, om der overhovedet er plads nok til Marienberg-børnene på Iselingeskolen.

– Lærernes forberedelsesrum er inddraget på Iselinge, men er der plads til garderober og nok toiletter, spørger hun og må lige som alle andre blot se tiden an.

Tak for kampen. Foto: Mille Holst Foto: Mille Holst

Vil stadig være sammen

Efter rundboldkampen på cirkuspladsen samledes alle elever i “hullet” på Marienberg skole for at synge den traditionelle sommerferiesang, som er blevet sunget på skolen i umindelige tider. I år blev det dog uden klaverakkompagnement.

– For det blev flyttet i mandags, oplyste afdelingsleder Helene Jensen, der

tog afsked med elever og ansatte med ordene:

– Husk, at selvom vi flytter, så er vi også sammen efter sommerferien.