Gode vidneforklaringer og hurtig indsats førte fredag ved midnat til at en voldsmand blev anholdt og sigtet for vold. Den 20-årige mand fra Næstved havde nikket en 18-årig mand en skalle til Vordingborg Festuge og havde forladt festpladsen, men politiets patrulje fandt ham ved banegården, hvor manden blev sigtet for vold.