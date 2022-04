Næste ret serveres på dametoilettet

Det er ikke hverdag, man er til middag på et dametoilet, en trappe eller på en teaterscene med fremmede mennesker. Men det var ikke desto mindre tilfældet for 35 personer, der torsdag aften havde købt billet til arrangementet Luksus i Pavillon K i Vordingborg. Her udsatte madkunstneren Augusta Sørensen og koreograferne Ida-Elisabeth Laren og Marie-Louise Stentebjerg de i grupper opdelte gæster for en række muntre, men også grænseoverskridende oplevelser ved at servere små, lækre retter alle mulige eller rettere, alle umulige steder i det gamle forsamlingshus. Der lå vagtelæg med kryddersalt på en gammel trappe, ude i køkkenet på kokkens bord vankede der løgsuppe, mens det næsten var klaustrofobisk i et lille, smalt lukket rum, hvor deltagerne skulder ved skulder spiste kartofler dyppet i hollandaisesacue med chili og safran. Så stod man der, tvunget ud af sin komfortzone, og snakkede med den ukendte sidemand. Alternativet var at kigge direkte ind i en væg!