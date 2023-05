Del via email

En 34-årig mandlig motorcyklist fra Møn mistede mandag aften livet i en færdselsulykke på Grønsundvej i Lendemark. Under en overhaling ramte han en personbil, som var i færd med at svinge til venstre, og mistede herredømmet over motorcyklen, som væltede. Motorcyklisten blev erklæret død på stedet.