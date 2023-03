Måtte køre 60 km/t – målt til 102

Der var fuld knald på, da en bilist tirsdag kørte på Næstvedvej i Vordingborg. Her må man køre 60 km/t, men vedkommende blev målt til 102 km/t. Det koster en betinget frakendelse af kørekortet, så nu venter køre- og teoriprøve. Fotovognen tog fra klokken 16.31-2216 billeder af i alt 30 ud af 568 kontrollerede bilister, hvoraf to får et klip i kørekortet. Kort før midnat samme dag snuppede politiet en mand uden fast bopæl for narkokørsel på Færgegaardsvej i Vordingborg.