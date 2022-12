Livslang fascination blev til en tegnet fortælling

– Gustaf Munch-Petersen skriver på en enkel og nærværende måde og samtidig er der dybder i hans poesi, der taler ind i noget, der er svært at sætte ord på, fortæller Sidsel Mørch, der ud fra begivenheder i Gustaf Munch-Petersen liv har skrevet en fortælling, hvor hun undersøger den længsel og splittelse, der ligger i behovet for at sætte et aftryk i verden og forfølge sin passion, men også ønsket om at give sig hen til kærligheden og familielivet.