Liva hjalp Katrine – men nu er det slut

Gennem hele sin barndom og ungdom blev Katrine seksuelt misbrugt og det har givet hende en række udfordringer senere i livet, som foreningen Liva har hjulpet hende med at tackle. Per 1. januar har Liva imidlertid mistet sin lokale bevilling og er lukket, og Katrine frygter nu, at det kan få alvorlige konsekvenser for seksuelt misbrugte. - Der er ikke nogen hjælp til os udover Liva, siger hun.