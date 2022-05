Kritik: Rapport ligner bestilt arbejde

På torsdagens borgermøde om skolelukninger i Ørslev var flere af de fremmødte yderst kritiske over for den rapport, som rådgivervirksomheden Cowi har udarbejdet til kommunen. Her fremgår det kommunens skoler skal laves for 140 millioner kroner. Ifølge rapporten har Ørslev Skole det største enkeltstående efterslæb af alle kommunens 13 skoler på 28,66 millioner kroner. Eksempelvis er en omlægning af skoleplads, parkeringsplads og bede ved indgangen vurderet til 5.3 millioner kroner, mens en omlægning af skolegården ved SFO’en er sat til 6.6 millioner kroner.