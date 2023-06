Klovneløbet er tilbage: – Det bliver meget større i år

Trods lidt startvanskeligheder lykkedes det sidste år for første gang at få stablet et klovneløb på benene i Vordingborg. Nu er man klar til igen at løbe i den gode sags tjeneste, når klovneløbet vender tilbage til byen på lørdag, 17. juni.

Det er Bycentrum Vordingborg og Vordingborg IF, der i fællesskab arrangerer løbet, hvor man samler penge ind til de danske hospitalsklovne.

– Når man hører om det vilde arbejde, som det egentlig er at være hospitalsklovn. Hvordan de ikke kun er der for børnene, men at de også hjælper læger, sygeplejersker og forældrene. Så er det jo meget svært ikke at blive rørt af det, forklarer Josephine Cadalin Petersen fra Vordingborg IF, der er en af initiativtagerne til det lokale løb.

Hun glæder sig over, at klovneløbet i år har kunnet vokse sig endnu større. Sidste år var man begrænset af, at løbet lå første dag i festugen, så man ikke kunne være på Slotstorvet og samtidig måtte dele Algade med et børneloppemarked og det tranditionsrige morgenbord til festugen.

– I år får vi dagen for os selv, så der kommer til at være en masse aktiviteter på Slotstorvet, forklarer hun.

Der kommer blandt andet hoppeborge, ansigtsmaling og farverige frisurer. De lokale brandmænd har meldt deres ankomst, og der vil være udstilling af veteranknallerter.

DanseDillen sørger for opvarmningen og DJ Kæmpe står for musikken. Borgmester Mikael Smed (S) vil åbne arrangementet.

Løbet starter klokken 10.30 på Slotstorvet i Vordingborg. Der er to ruter at vælge imellem: en børnevenlig 3,3 km rute og en 6,4 km rute rundt om Oringepynten.

Det koster 70 kroner at deltage, og man kan stadig nå at tilmelde sig. Der er åbent for tilmelding på dagen, og man kan læse mere på www.danskehospitalsklovne.dk/klovneloeb.